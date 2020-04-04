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Korona virüs 'küçük esnafı' vurdu

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle dışarıda zorunlu işi olmayan vatandaşlar kendilerini eve kapattı.

04.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:20
Korona virüs 'küçük esnafı' vurdu
Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle dışarıda zorunlu işi olmayan vatandaşlar kendilerini eve kapattı.

Ordu 'nun Fatsa ilçesinde en işlek caddeleri boş kalırken, küçük esnaf iş yapamaz hale geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin kapatılması ve ülkemizde görülen vaka sayısının artmasından sonra dışarıda zorunlu işi olmayan vatandaşlar evlerine çekildi. Korona virüse ilişkin yaşanan gelişmeler küçük esnafı zora soktu. Fatsalı esnaflar işlerinde ortalama yüzde 90 düşüş yaşandığını söylediler. Reşadiye Caddesi, İnönü Caddesi başta olmak üzere esnaflar bugünlerde çok dertli.

Esnaflardan Namık Söylemez, "Korona virüs işlerimizi olumsuz etkiledi. Eskiye oranla yüzde 90 düşüş yaşıyoruz. Esnaf olarak biz de tedirginiz. İş yerimizde tedbirlerimizi uyguluyoruz. Eldivenlerimizi, maskemizi takıyoruz. Müşteriler ürünlerimizi elleriyle inceledikten sonra ürünleri dezenfekte ediyoruz" dedi.

Fatsalı esnaflar, "Dükkanımızı açıyoruz bir umutla bekliyoruz. Korona virüs vakası Türkiye'de görüldüğünden beri işlerde ciddi bir düşüş oldu. Kira gibi zorunlu giderlerimizi ödeyebilmek için dükkanımızı açıyoruz. Salgının bitmesini bekliyoruz" dediler. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Fatsa, Ordu, Ekonomi
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