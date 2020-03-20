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Korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ikramı

Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüs salgını sonrası sağlık çalışanlarının yoğun mesai ile çalıştığını gören Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık personeline tatlı dağıttı.

20.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:32
Korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ikramı
Türkiye 'de de görülmeye başlayan korona virüs salgını sonrası sağlık çalışanlarının yoğun mesai ile çalıştığını gören Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık personeline tatlı dağıttı.

Türkiye'de görülen korona virüs salgını sonrası sağlık personelleri yoğun bir mesai içine girdi. TBMM'de milletvekillerinin ve vatandaşların sağlık çalışanlarına alkışlı desteği sonrası bir destek de Diyarbakır'da faaliyet yürüten Kadayıfçı Sıtkı Ustadan geldi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık personellerini ziyaret eden Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Ahmet Altunbay ve Mehmet Altunbay, sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

Ahmet Altunbay, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını söyledi. Kendilerinin de destek amaçlı Dicle Üniversitesine geldiklerini belirten Altunbay, "Burada doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza moral olsun diye tatlı ısmarladık. Yarın da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanemizde aynısını yapacağız. Ankara'da da şubemiz var. Aynı şekilde sağlık çalışanlarına destek amaçlı tatlı ısmarlamak istiyoruz. Bu konuda tüm esnafımızı davet ediyoruz. Bu zor günümüzde gecesini gündüzünü birbirine katıp, çoluk çocuğundan ayrı kalarak bize hizmet eden sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Hastane hekimlerinden Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Güloğlu, sağlık çalışanlarına moral olsun diye katkı sunan Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesine teşekkür etti. Halka söylemek istedikleri en büyük mesajın mümkün mertebe sokağa çıkmamaları olduğunu aktaran Prof. Dr. Güloğlu, "Evlerinizde kalın hastalığın yayılmasının engellenmesi adına. Biz her zaman burada sağlık hizmeti vermeye hazır bir şekilde bekliyoruz. Bu tür günlerde hatırlanmak, desteklenmek sağlık çalışanlarının moralini yüksek tutar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Dicle Üniversitesi, Türkiye, Dicle, Güncel

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