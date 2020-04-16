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Korona virüs mücadelesinde Bodrum yeni sisteme geçti

Bodrum Belediyesi, korona virüs (Covid 19) salgınına karşı tedbirlerini sıklaştırarak mücadelesini sürdürüyor.

16.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:03
Korona virüs mücadelesinde Bodrum yeni sisteme geçti
Bodrum Belediyesi, korona virüs (Covid 19) salgınına karşı tedbirlerini sıklaştırarak mücadelesini sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir yol yıkama aracı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında arkasına takılan dezenfekte modülü ile Bodrum cadde ve sokaklarında dezenfekte işlemine başladı. Yeni gelen modül hakkında Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan'dan bilgiler alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halkımızın sağlığı için korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yeni dezenfekte aracımızda bugünden itibaren cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemine başlıyor" dedi.

Belediye Meydanında ilk incelemeleri yapılan araç, Neyzen Tevfik Caddesinde ilk dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi.

8 Ton kapasiteli araç Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün kullanarak günde 16 saat boyunca Bodrum'da cadde ve sokakları gezerek dezenfekte işlemi gerçekleştirecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Güncel
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