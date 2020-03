Korona virüs mücevher sektöründe hem iç piyasayı hem de ihracatı durdurdu

Korona virüs mücevher sektöründe hem iç piyasayı hem de ihracatı durdurduKamar: "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine mücevher sektörünün dahil edilmesini bekliyoruz""Sektördeki iki aylık durgunluk 1 milyar dolarlık kayıp demek"İSTANBUL - Tüm dünyayı saran korona virüs birçok sektörü de altüst etti. Ülke ekonomilerini dahi sarsan salgının mücevher sektörünü de oldukça etkilediğini kaydeden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Dünya panik içinde. Müşterilerimiz siparişlerini bile istemiyor. Sektör durma noktasına geldi" dedi. Korona virüs başta ekonomi olmak üzere hayatın her alanında etkisini göstermeye devam ediyor. Salgının kontrol altına alınması adına alınan olağanüstü önlemler ise birçok sektörün durağanlaşmasına neden oldu. Korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birin mücevher sektörü olduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, sektörün durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyada mücevher sektörünün durma noktasına geldiğini bildiren Kamar, iç piyasada ise en az yüzde 50 daralma olduğunu kaydetti."Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine mücevher sektörü dahil edilmeli""Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alınan tedbirler ve açıklanan ekonomik paketleri çok değerli buluyoruz" diyen Mustafa Kamar, "Hem Mücevher İhracatçıları Birliği hem de vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Ancak burada özellikle bu paketin genişletilmesiyle beklentimiz var. Paketin birinci maddesinde perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek - içecek, tekstil konfeksiyon, etkinlik-organizasyon sektörlerinin ön plana çıktığı görülüyor. Mücevher sektörü olarak biz de aynı beklentideyiz. Üreticilerimizin üretim yerleri, iç piyasa, turizm ihracatı ve resmi ihracat anlamında, mücevher sektörü durmuş durumdadır. Mücevher bir ihtiyaç değildir. İnsanlar keyifli olduğu zamanlarda mücevherat alışverişine yönelirler. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi insanların alışverişi ilk bıraktıkları sektör mücevher sektörüdür. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Destek paketinde mücevher sektörünün olması gerektiğini düşünüyoruz. Üreticilerimize ve perakendecilerimize yapılan destekler bu kapsam içine alınmalıdır. Çünkü mücevher sektörü yüzde 100'e yakın durmuş durumdadır. İç piyasa ve ihracat bıçak gibi kesilmiştir. AVM'lerde yüzde 80'e varan düşüşler yaşanmaktadır. Mücevher sektörü kilitlenmiştir. Gerekli adımlarından atılması konusunda çalışmaların yapılacağını umuyoruz" dedi."Türkiye'de mücevher ticareti yüzde 80 durdu"Salgın ile birlikte sektörün büyük kayıplar verdiğini ifade eden Kamar, "Sektörümüz yolcu uçakları ile taşınan bir sektör. Ortalama 100 bin dolarlık paketlerle ihracat yapıyoruz. Alınan tedbirlerle birlikte hedefimizde olan birçok ülkeye uçuşlar yasaklandı. Kargo uçaklarıyla çalışmalarımızı yürütmek için çalışmalarımızı başlattık fakat bu sefer de uçuş yapılan ülkelerin sınırlı olması ve zaman sıkıntısı ortaya çıktı. Şu an için mücevher sektörünün neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyebilirim. Son bir haftadadır müşterilerimiz siparişlerini dahi istemiyor. Çünkü kendi ülkelerinde de olağanüstü hal var. Bunun yanı sıra sipariş de alamıyoruz. Bu sektör fuarlarla yaşayan, ürünleri görerek siparişinin verildiği bir sektör. Bu da şu anda durmuş durumda. Bunun dışında mücevher insanlar için hayati bir ihtiyaç değil. İnsanların virüs ile birlikte doğal olarak temel ihtiyaçlara yöneldi. Nitekim ülkemizde mağazalarımız açık olduğu halde ticaret yüzde 80 oranında durmuş durumda. Ancak her ne olursa olsun bu süreci de avantaja çevirmeliyiz" diye konuştu."Sektördeki iki aylık bir durağanlık 1 milyar dolarlık kayıp demek"Salgınla birlikte tüm dünyada fuarlar da iptal edildi. Fuarların iptal olmasının sektöre yansımalarını aktaran Kamar, "2019 yılında 7,2 milyar dolar ihracatımız vardı. Bunun yaklaşık 3 milyar doları dahili işlemle Ortadoğu'dan gelen altındı. Şu an neredeyse Ortadoğu'dan altın gelmiyor. Mart-Nisan ayları sektörümüzün en çok kazanç sağladığı dönemlerdir. Sektörde bu süreçte iki aylık bir durağanlık yaşarsak, yaklaşık 1 milyar dolarlık kaybımız olacaktır. Haziran'ın sonuna kadar bütün mücevher fuarları iptal edildi. Ürün satmak için müşteriyle karşılaşmamız lazım. Bizler de şu anda bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi hesaplıyoruz" şeklinde konuştu."Dünyada tedarik zinciri değişecek"Virüs salgını atlatıldığında dünyada tedarik zincirin de değişeceğini kaydeden Kamar, "Eskiden Çin en büyük tedarikçiydi. Salgınla birlikte bütün dünya ülkeleri ve perakende mağazacılığı artık tek bir alıcıdan mal almanın riskli olduğunu gördü. Alıcı ülkeler hayat normale döndüğünde farklı ülkelerden mal almaya başlayacaklardır. Bu noktada Türkiye'yi en şanslı ülkelerden biri olarak görüyoruz. Virüs salgınını en az hasarla atlatabilirsek, sonrasında büyük bir kazancımız olacağına inanıyorum. Biz de şimdiden bunun hazırlıklarına başladık" ifadelerinde bulundu.

