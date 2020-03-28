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Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde koronavirüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.

28.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:29
Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde koronavirüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye 'de de etkisini gösterirken, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki insanlar virüsten korunmak ve salgını azaltmak için evlerine kapandı. 5 bin nüfusa sahip Hilal Beldesinde zorunlu olmadıkça kimse evinden çıkmıyor. Diğer şehirlerden gelen insanlar belediyeye bildirilip doktor kontrolünden geçirildikten sonra beldeye girişi sağlanıyor. Beldede market dışında hiçbir işletme açılmıyor. Beldedeki durum aynı zamanda belediyeye ait beldenin her yerinde olan mobeselerle izlenip günde bir iki defa dron ile görüntüleniyor.
Çekim esnasında rastlanılan Musa Benek, evin zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıktığını söyledi. Benek, kendilerinin ve belde halkının evde kal çağrısına uyduğunu ve zorunlu ihtiyaç için markete gittiğini söyledi.
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Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Uludere, Türkiye, Şırnak, Genel

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Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

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