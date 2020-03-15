Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı
- Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı Koruyucu kıyafetlerle takım otobüsünü stada uğurladılar Kocaeli'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım...
15.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:00
- Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladıKoruyucu kıyafetlerle takım otobüsünü stada uğurladılar
KOCAELİ - Kocaeli 'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor 'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım otobüsünü stada koruyucu kıyafet ve maskelerle uğurladı. TFF 3.Lig 2. Grup'ta 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağ'ı evinde konuk etti. Kocaeli Stadı'nda, korona vürüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maç, Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç öncesinde stada yakın bir alanda toplanan Kocaelispor'un 'Hodri Meydan' taraftar grubu ise takım otobüsünü koruyucu tulum ve maskelerle karşıladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu yaktıkları meşale ve marşlar eşliğinde sporcuları stada uğurladı. Yaşanan olay taraftarlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, binlerce vatandaş tarafından beğenildi.
KOCAELİ - Kocaeli 'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor 'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım otobüsünü stada koruyucu kıyafet ve maskelerle uğurladı. TFF 3.Lig 2. Grup'ta 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağ'ı evinde konuk etti. Kocaeli Stadı'nda, korona vürüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maç, Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç öncesinde stada yakın bir alanda toplanan Kocaelispor'un 'Hodri Meydan' taraftar grubu ise takım otobüsünü koruyucu tulum ve maskelerle karşıladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu yaktıkları meşale ve marşlar eşliğinde sporcuları stada uğurladı. Yaşanan olay taraftarlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, binlerce vatandaş tarafından beğenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı
Etiketler : Kocaelispor, Kocaeli, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı