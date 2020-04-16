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Korona virüs nedeniyle 4 bina karantinaya alındı

Korona virüs nedeniyle 4 bina karantinaya alındı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 apartman karantinaya alındı.

16.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:01
Korona virüs nedeniyle 4 bina karantinaya alındı
BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 apartman karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin Camisavat Mahallesi 32. Sokak, İkizçay Mahallesi Zeytinli Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi ile Akçay Mahallesi 429. Sokak'ta 4 apartmanda yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin yaşadığı apartmanlarda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan apartmanların girişlerine şerit çekilirken, bina sakinlerinin ihtiyaçlarının "Sosyal Vefa Destek Grubu" ekiplerince sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Edremit Belediyesi hijyen timleri belirlenen 4 bina içinde ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Ülke genelinde yaygın olarak devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar vaka yoğunluklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın bulaştırıcılığının önüne geçebilmek için. 15.04.2020 tarihinde umumi Hıfzı Sıhha kurulu toplanmış ve umumi Hıfzı Sıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri gereğince ilçemizde bazı binalarda vaka yoğunluğu göz önünde bulundurularak karantina kararı alınmıştır. Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır." dedi. Korona virüs nedeniyle 4 bina karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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