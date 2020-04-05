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Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Altındağ'daki 5 semt pazarı kapatıldı.

05.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:46
Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında Altındağ 'daki 5 semt pazarı kapatıldı.

Altındağ'da korona virüsle mücadele kapsamında, pazar yerlerine yeni düzenlemeler yapıldı. Altındağ ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı Battalgazi Mahallesi Çarşamba pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi pazarı, Örnek Mahallesi Pazar pazarı bundan böyle kurulmayacak.

"Her şey halk sağlığı için"

Yapılan tüm düzenlemelerin Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı , "Korona virüse karşı daha etkili bir mücadele sürdürmek için, Sağlık Bakanımızın ve onlar tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun karar ve değerlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Altındağ'da kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Altındağ Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ankara Eczacılar Odası üyelerinden oluşan, 'Altındağ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu', semt pazarlarında yeni bir düzenleme yapma kararı aldı. Bu kararı da, daha öncekilerde olduğu gibi ivedilikle Altındağ'da hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette bu günler geçecek, her şey normale dönecek. Ancak o zamana kadar unutulmamalıdır ki, her şey halk sağlığı için" dedi.

Denetim zabıtada

Semt pazarlarında yapılacak yeni düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin takip ve denetiminin ise Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde olacağını da sözlerine ekleyen Balcı, "Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnafa sıkı kontrol devam edecek

Pazar kurulduğu gün pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümü yapma uygulamasının yine devam edeceğini söyleyen Balcı, "Esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Semt pazarlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların alınmaması konusunda denetimler yapılacak. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması noktasında önlemler devam edecek. Buna ek olarak yine semt pazarlarına giriş çıkış kontrolü zabıta ekibimiz koordinesinde devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, Balcı, Güncel
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