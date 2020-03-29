Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların ardından Ardahanlılar zorunlu durumların dışında sokağa çıkmadı.

29.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:43
Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların ardından Ardahanlılar zorunlu durumların dışında sokağa çıkmadı. Kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ardahan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ardından sokaklarda sakinlik gözlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması için birçok ülke önlemlerini artırırken, Türkiye 'de de kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanarak, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarıları yapıldı. Ardahan'da hafta sonu en işlek caddeler korona virüs salgını nedeniyle boş kalırken, iş yerleri de kepenklerini indirdi.

Sadece alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen Osman Yıldız, "Alınan tedbirler sonrası Ardahan hayalet şehre döndü. Sadece alışveriş için dışarı çıkıyoruz. Bizde dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi korumaya gayret ediyoruz. ve buradan duyurmak istiyorum, lütfen evde kalın" diye konuştu.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, kent merkezinin işlek noktalarında araçlarla vatandaşlara evde kalmaları için anons yaptı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ardahan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı - Haber 16:23: ANKARA Engerek Yılanı Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı - Haber 16:22: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi - Haber 16:21: Pendik'te koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber 16:20: "Koronavirüs sessizliği" - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber