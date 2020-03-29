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Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı

Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlarının ardından Ardahan'da yaşayan vatandaşlar zorunlu durumların dışında sokağa çıkmadı.

29.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:32
Korona virüs nedeniyle Ardahan 'da sokaklar boş kaldı
ARDAHAN - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlarının ardından Ardahan'da yaşayan vatandaşlar zorunlu durumların dışında sokağa çıkmadı. Kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ardahan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ardından sokaklarda sakinlik gözlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması için birçok ülke önlemlerini artırırken, Türkiye'de de kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanarak, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği vurgulanıyor. Ardahan'da hafta sonu en işlek caddeler, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı. Kentte iş yerleri kapalı ve tamamen bir sakinlik hakim.
Sadece alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen Osman Yıldız, "Alınan tedbirler sonrası Ardahan hayalet şehre döndü" dedi. Yıldız, "Sadece alış veriş için dışarı çıkıyoruz. Bizde dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi korumaya gayret ediyoruz. ve buradan duyurmak istiyorum, lütfen evde kalın" diye konuştu.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, kent merkezinin işlek noktalarında araçlarla vatandaşlara evde kalmaları için anons yaptı. Korona virüs nedeniyle Ardahan’da sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, 3. Sayfa

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Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı

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