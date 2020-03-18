"Korona virüs" nedeniyle av sezonu kapatıldı
Karabük Valiliği, 2019-2020 av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı tarafından kapandığını bildirdi.
18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:10
Karabük Valiliği, 2019-2020 av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı tarafından kapandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeniyle 01.03.2020 tarihinden itibaren av sezonun açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasak dönemine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Av ve yaban hayvanlarının üreme, eş tutma, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda, daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilmemesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir." - KARABÜK
Valilikten yapılan açıklamada, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeniyle 01.03.2020 tarihinden itibaren av sezonun açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasak dönemine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Av ve yaban hayvanlarının üreme, eş tutma, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda, daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilmemesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir." - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabük Valiliği, Güncel
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