Korona virüs nedeniyle berberler boş kaldı
Korona virüs nedeniyle berberler boş kaldı Esnaf boş dükkanda bekliyor Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya çalışırken berberler de iş yapamaz hale geldi.
16.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:09
Korona virüs nedeniyle berberler boş kaldıEsnaf boş dükkanda bekliyor
İSTANBUL - Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya çalışırken berberler de iş yapamaz hale geldi. Boş kalan esnaf, önlemlerini almalarına rağmen müşterinin gelmediğini söyledi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün etkisi berberlere de yansıdı. Tedirginlik yaşayan vatandaşlar, insanların toplu olduğu noktalardan kaçınmaya çalışırken berberler de siftah yapamaz hale geldi. Berberler, önlemlerini almalarına rağmen müşteri gelmediğini ifade etti."Bomboş oturuyoruz şu ana kadar bir kişiyi tıraş ettik"Korona virüs nedeniyle işlerinde büyük düşüş yaşandığını çalışanlarıyla müşteri beklediğini ifade eden berber Mehmet Yücel, "Şu an yapacak bir şeyimiz yok, bekliyoruz, 3-4 gündür işler de yok. Gereken temizlik ve ilaçlama önlemlerimizi alıyoruz ama nasıl olacak bilmiyorum, iş yok. Ödemelerimiz var nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. 3-4 gündür işler çok kötü. Bomboş oturuyoruz şu ana kadar bir kişiyi tıraş ettik. Kapatacağız mı ne yapacağız bilmiyorum, aklımıza kötü senaryolar getirmek istemiyoruz ama zor durumdayız" dedi."Müşterinin gelmesini bekliyoruz"İş yapamadıkları için zor durumda olduklarını belirten bir başka berber, "Oturuyoruz müşterinin gelmesini bekliyoruz, sokaklardan caddelerden kimse geçmiyor. Nereye kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bugün daha gelen giden yok" dedi.
İSTANBUL - Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya çalışırken berberler de iş yapamaz hale geldi. Boş kalan esnaf, önlemlerini almalarına rağmen müşterinin gelmediğini söyledi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün etkisi berberlere de yansıdı. Tedirginlik yaşayan vatandaşlar, insanların toplu olduğu noktalardan kaçınmaya çalışırken berberler de siftah yapamaz hale geldi. Berberler, önlemlerini almalarına rağmen müşteri gelmediğini ifade etti."Bomboş oturuyoruz şu ana kadar bir kişiyi tıraş ettik"Korona virüs nedeniyle işlerinde büyük düşüş yaşandığını çalışanlarıyla müşteri beklediğini ifade eden berber Mehmet Yücel, "Şu an yapacak bir şeyimiz yok, bekliyoruz, 3-4 gündür işler de yok. Gereken temizlik ve ilaçlama önlemlerimizi alıyoruz ama nasıl olacak bilmiyorum, iş yok. Ödemelerimiz var nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. 3-4 gündür işler çok kötü. Bomboş oturuyoruz şu ana kadar bir kişiyi tıraş ettik. Kapatacağız mı ne yapacağız bilmiyorum, aklımıza kötü senaryolar getirmek istemiyoruz ama zor durumdayız" dedi."Müşterinin gelmesini bekliyoruz"İş yapamadıkları için zor durumda olduklarını belirten bir başka berber, "Oturuyoruz müşterinin gelmesini bekliyoruz, sokaklardan caddelerden kimse geçmiyor. Nereye kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bugün daha gelen giden yok" dedi.
Kaynak: İHA
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