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Korona virüs nedeniyle boş kalan Anadolu Yakası sahil şeridi havadan görüntülendi

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Anadolu Yakası sahil şeridi boş kaldı.

03.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:57
Korona virüs nedeniyle boş kalan Anadolu Yakası sahil şeridi havadan görüntülendi
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Anadolu Yakası sahil şeridi boş kaldı. Korona virüs nedeniyle boş kalan Anadolu Yakası sahili havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Anadolu Yakası sahili boş kaldı. Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un sahillerinin boş kaldığı görüldü. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Anadolu Yakası sahil şeridi de boş kaldı. İstanbulluların gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği yerlerden olan sahillerin oldukça sakin olduğu park ve piknik alanlarınında kimsenin olmadığı dikkat çekti. Boş kalan Maltepe ile Pendik arasındaki sahil şeridi ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

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