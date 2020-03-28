Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi
Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı.
28.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:33
Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendiPolisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı. Polis ve zabıta, sahilde yürüyüş yapan az sayıda kişiyi anons yaparak uyardı. Boş kalan Salacak sahili havadan görüntülendi. Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un sahilleri boş kaldı. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Üsküdar'daki Salacak sahilinin de boş kaldığı görüldü. Sahilde az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı görülürken, polis ve Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde yürüyüş yapan az sayıdaki vatandaşları anons yaparak uyardı, evlerine gitmeleri gerektiğini belirtti.Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak sahili drone ile havadan görüntülendi.
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı. Polis ve zabıta, sahilde yürüyüş yapan az sayıda kişiyi anons yaparak uyardı. Boş kalan Salacak sahili havadan görüntülendi. Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un sahilleri boş kaldı. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Üsküdar'daki Salacak sahilinin de boş kaldığı görüldü. Sahilde az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı görülürken, polis ve Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde yürüyüş yapan az sayıdaki vatandaşları anons yaparak uyardı, evlerine gitmeleri gerektiğini belirtti.Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak sahili drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA