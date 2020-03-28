Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı.

28.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:33
Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi
Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı. Polis ve zabıta, sahilde yürüyüş yapan az sayıda kişiyi anons yaparak uyardı. Boş kalan Salacak sahili havadan görüntülendi.
Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un sahilleri boş kaldı. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Üsküdar'daki Salacak sahilinin de boş kaldığı görüldü. Sahilde az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı görülürken, polis ve Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde yürüyüş yapan az sayıdaki vatandaşları anons yaparak uyardı, evlerine gitmeleri gerektiğini belirtti.
Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak sahili drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Zabıta, Polis, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:01: Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı - Haberler 16:01: Antalya'da ticari taksilerin içindeki paraları alan şüpheli yakalandı - Haberler 15:59: Muş emniyetinden sıkı kovid-19 önlemi - Haberler 15:55: Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler - Haberler 15:52: Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı - Haberler 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:28: Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın - Haberler 14:05: Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir - Haberler 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 12:38: Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler