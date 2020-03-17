Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaştı, tarihi Sultanahmet meydanını boş kaldı.
17.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:42
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaştı, tarihi Sultanahmet meydanını boş kaldı. Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından yetkililerden gelen 'Evden çıkmayın' uyarısına uyan yerli ve yabancı turistler tarihi Sultanahmet meydanını boş bıraktı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Türkiye'de de vak'aların artmasının ardından İstanbul'da bulunan tarihi mekanlar da boş kaldı. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda ise alışılmışın dışında görüntüler kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından yetkililerden gelen 'Evden çıkmayın' uyarısına uyan yerli ve yabancı turistler tarihi Sultanahmet meydanını boş bıraktı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Türkiye'de de vak'aların artmasının ardından İstanbul'da bulunan tarihi mekanlar da boş kaldı. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda ise alışılmışın dışında görüntüler kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Sultanahmet, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı