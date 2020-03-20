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Korona virüs nedeniyle cuma namazında Taksim Camii boş kaldı

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında cuma namazının kılınmaması nedeniyle Taksim Camii boş kaldı.

20.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08
Korona virüs nedeniyle cuma namazında Taksim Camii boş kaldı
Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında cuma namazının kılınmaması nedeniyle Taksim Camii boş kaldı.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ülkemizde yaygınlaşmasını engelleme amacıyla vatandaşların kalabalık ortamlarda buluşmaması için devlet tarafından pek çok önlem alındı. Önlemler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazının da camilerde kılınmaması kararı geldi. Namaz için camiye gelen vatandaşlar kapıların kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından uyarılarak gönderildi. Ezan sonrası camilerden namazın evde veya iş yerinde kılınması uyarısı yapıldı. Taksim Camii ve Fatih'teki Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii cuma namazı sırasında boş kaldı. Camilerin kapalı halleri görüntülere yansıdı.

"Kurallara uyacağız"

Caminin dışında omuz hizasında saflarla namazı kılabileceklerini düşündüklerini ancak olmadığını dile getiren Murat Çavuşoğlu isimli bir esnaf, "Namaz kılmak için geldik ama kılamadık. Belki dışarıda omuz hizasında saflarla cuma namazına iştirak ederiz diye düşündük ama olmuyor. Yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi. Bu böyle öngörüldü. Biz de kurallara uyacağız. Geçen hafta cuma namazını sokakta kıldık ama o günkü şartlar böyle değildi. Bugün şartlar daha ağır. Verilen tedbirlere uyuyoruz biz de. Herkese sağlık, sıhhat, huzur diliyoruz. İnşallah tez zamanda bu illetten kurtulur, millet olarak feraha ereriz" diye konuştu.

Mescidin açık olduğunu düşünerek geldiklerini ifade eden bir vatandaş, "Namaz kılmaya geldik ama kapalı. Camilerin kapalı olacağı söylendi ama ben mescidin açık olduğunu düşündüm. Yapacak bir şey yok. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnşallah bunun da üstesinden gelip atlatırız. Biz güçlü bir ülkeyiz. Millet olarak birlik beraberlik içindeyiz. Allah büyüktür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Taksim, Güncel

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