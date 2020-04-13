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Korona virüs nedeniyle ertelenen olimpiyatların faturası ağır oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin IOC'ye birkaç yüz milyon dolarlık ek maliyet yaratacağını açıkladı.

13.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:07
Korona virüs nedeniyle ertelenen olimpiyatların faturası ağır oldu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin IOC'ye birkaç yüz milyon dolarlık ek maliyet yaratacağını açıkladı.

Uzun süren tartışmaların ardından korona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararın faturası ağır oldu. Japon basınının Almanya'da yayın yapan Welt Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach oyunların ertelenmesi nedeniyle IOC'nin birkaç yüz milyon dolarlık ek harcama yapmaya hazırlandığını söyledi. Bir yıllık ertelemenin Tokyo'nun karşı karşıya olduğu maliyetleri ne kadar yükselteceğini söylemenin şu anda imkansız olduğunun altını çizen Bach, IOC'nin erteleme kararının duyurulmasından önce Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşüldüğü üzere ek mali yükteki payını üstleneceğini belirtti. Bach, "IOC olarak birkaç yüz milyon dolarlık ek maliyetle karşı karşıya kalacağımız şimdiden açık" ifadelerini kullandı.

2.7 milyar doları bulabilir

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüsü salgınının ardından iptal ya da erteleme söylentileri nedeniyle uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, Japonya hükümeti ise planlarda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Ancak iç ve dış kamuoyundan gelen baskıların ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 24 Mart'ta etkinliğin ertelendiğini duyurmuştu. Erteleme kararı nedeniyle 2.7 milyarı doları bulan ek maliyet yaratabileceği öngörülen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz 2021'de açılacak. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel
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