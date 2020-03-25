Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklara oyun grubu ve oyuncak hizmeti

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklara oyun grubu ve oyuncak hizmetiÇocuklar dışarı çıkmasın diye eve servis hizmeti başlattıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da oyun grubu, kırtasiye ve oyuncak satan bir market, Korona virüs önlemleri kapsamında okullara ara verilmesi ve çocukların evden çıkamaması nedeniyle evlere kadar oyun gurubu ve oyuncak hizmeti sunuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart'tan itibaren okullara ara verilmesinin ardından evlerden dışarı çıkamayan çocuklara ve öğrencilere yönelik Afyonkarahisar'da bir kırtasiye evlere servis uygulaması başlattı. Çocukların canları sıkılmasın diye telefonla aldığı oyun gurubu ve oyuncak siparişlerini eve kadar teslim eden işletme personelleri, çocukların ve ailelilerinin evde kalmasını sağlıyor.Kırtasiye yetkilisi Hamza Erdoğan, çocukları evde tutmak adına bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Tüm dünyayı saran ve şuanda ülkemizin de etkisi altına alan Korona virüsüyle ilgili büyük tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımızın dışarı çıkmasıyla ilgili büyük sıkıntılar mevcut. Dışarı çıkmamaları da gerekiyor. Bununla ilgili çocuklarımızı evde tutmak adına; hem evde canları sıkılmasın, hem belli vakit geçirmek adına bizde bu konuda vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bir kampanya başlattık. Çocuklarımızın ihtiyaçları olan kırtasiye grubudur, oyun gurubudur bu tarz ürünleri evlere kadar servis imkanı oluşturduk. Bu servis imkanında bizi telefonlara arayarak sipariş verebiliyorlar, kapıda ödeme yapabiliyorlar. Servisle ilgili de hiçbir ücret talep etmemekteyiz" diye konuştu."Büyüklerde oyun siparişinde bulunuyor"Çocukların yanında büyüklerinde oyun gurubu siparişi verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Şuan revaçta olan oyun gurupları var zaten bu güne kadar baya tanınmış oyunlar mevcut. Bunun dışında da çok fazla ürün çeşidimiz var. Bu noktada herhangi bir talep oluştuğunda bunun hemen yerine getirmeye hazırız. Özellikle ilkokul, lise, ortaokul bu yaş guruplarından talepler geliyor. Oyun guruplarıyla ilgili büyükler kadar küçüklerde talep oluşturuyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA