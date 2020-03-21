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Korona virüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı

Korona virüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı Çanakkale'de boğaz ve ada hatlarında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, korona virüs salgını nedeniyle feribot seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.

21.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:19
Korona virüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de boğaz ve ada hatlarında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, korona virüs salgını nedeniyle feribot seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.
Korona virüse karşı tedbir alan Gestaş, feribot seferlerinde azaltmaya gitti. Bozcaada- Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken 6'ya, Çanakkale- Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında da bir günde toplam 63 sefer yapılırken 36'ya düşürüldü.
Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; "Yolcularımızın dikkatine! Ülkemiz genelinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz" ifadelerine yer verildi. Korona virüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı

Kaynak: İHA

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Korona virüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı
Etiketler : Çanakkale, Bozcaada, Geyikli, Eceabat, Genel

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