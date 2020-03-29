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Korona virüs nedeniyle Hakkari evine çekildi

Hakkari'de korona virüs nedeni ile binlerce vatandaş evine çekildi.

29.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:30
Korona virüs nedeniyle Hakkari evine çekildi
Hakkari 'de korona virüs nedeni ile binlerce vatandaş evine çekildi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını Türkiye 'de de etkisini gösterirken, Hakkari ve ilçelerinde ise valilik ve belediyenin ikazları üzerine vatandaşlar evlerine kapandı. Hakkari Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı anonslar sayesinde vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Değişik illerden Hakkari ve ilçelerine gelenler ise kentin girişlerinde kurulan noktalarda doktor kontrolünden geçirildikten sonra kente alınıyor. Hakkari Valiliğinin 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, sadece zorunlu ihtiyaç için markete gittiğini belirterek, her türlü önlemi alan Hakkari Valiliği, belediye ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Güncel

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