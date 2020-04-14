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Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve korona virüsü teşhisi konulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

14.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:10
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve korona virüsü teşhisi konulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Hacıali Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sağ (69) korona virüse yenik düştü. 18 gün önce rahatsızlanan Mustafa Sağ, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir gece yoğun bakımda tutulan Sağ, korona virüs şüphesiyle Bursa şehir hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinde test sonucu pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan Mustafa Sağ, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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