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Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için Mart'ta Hindistan'a giden ve korona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Sefa Yavaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

25.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:43
Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için Mart'ta Hindistan 'a giden ve korona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Sefa Yavaş'ın Türkiye 'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Seda Yavaş, Mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti. Virüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimlere ara verilirken, eğitim gören kursiyerler ülkelerine dönmek için harekete geçti. Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan'da mahsur kaldı.

Yavaş'ın kardeşi Selma Yavaş, ablasının Hindistan'da çok zor günler yaşadığını belirterek, "Ablam yurda dönmek için gittiği havalimanının olduğu kente iki gün kaldırımda kaldı. Mumbai'de son bir uçak bularak Chennai'ye geçti. Chennai'ye gittiği otel polisler tarafından barikat kurulup mağdur oldu. Bir Türk bayan, Hindistan'da olan eşinden rica ediyor. Ablamı oradan alıyor, evine götürüyor. Şu an onun evinde kalıyor. Orada başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu dönem virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Hindistan, Türkiye, Selma, Muğla, Güncel

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