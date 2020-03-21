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Korona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı

Korona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı Kiraların düşürülmesini istediler Türkiye'de korona virüsün görülmesiyle ülke genelinde önlemler artırıldı.

21.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:48
Korona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı
Kiraların düşürülmesini istediler
İSTANBUL - Türkiye 'de korona virüsün görülmesiyle ülke genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda müşreti sayısında azalış olduğunu söyleyen 100 kadar taksici, kiralarının düşürülmesini talep ederek eylem yaptı.
Ümraniye'de taksiciler son günlerde Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle müşteri sayılarında düşüş olduğunu belirtti. Taksi kira ücretlerini ödemekte zorlanacaklarını belirten taksiciler kira ücretlerinin düşürülmesini talep etti.
Taksicilerden biri," Taksicilerde öncelikle iyileştirilmeye gidilmesi lazım. İnsanlar nasıl dışarı çıkmıyorsa bunda da bir çözüm olması lazım bu taksiciler de piyasaya çıkmayacak. Nasıl bazı illerde bunları yapıyorlar dükkan sahipleri dükkanlarına kira almıyorsa, plaka sahipleri de bunlardan para almayacak bu konu da yardımcı olsunlar," diye konuştu. Korona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı

Kaynak: İHA

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Korona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı
Etiketler : Türkiye, Genel

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