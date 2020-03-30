Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot ve benzeri seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulduğunu açıkladı.

30.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:09
Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot ve benzeri seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, yük taşımacılığına ise devam edileceğini bildirdi.

Dünyada olduğu kadar Türkiye 'de de etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kararın duyurulmasının ardından saat 17.00 itibariyle İstanbul'da yolcu taşıma amaçlı şehirlerarası deniz ulaşımı durduruldu. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Türkiye, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı Haberler
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:56: Bin yataklı hastane gemisi New York'a ulaştı - Haber 19:56: ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı - Haber 19:54: New York'ta Central Park'a sahra hastanesi kuruldu - Haber 19:54: Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi - Haber 19:52: Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 44. yılı koronavirüs gölgesinde anıldı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber