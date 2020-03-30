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Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu

- Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot ve benzeri seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulduğunu açıkladı.

30.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:29
- Korona virüs nedeniyle İstanbul 'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot ve benzeri seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, yük taşımacılığına ise devam edileceğini bildirdi.
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi. Kararın duyurulmasının ardından saat 17.00 itibariyle İstanbul'da yolcu taşıma amaçlı şehirlerarası deniz ulaşımı durduruldu.
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Korona virüs nedeniyle İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Genel

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Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu
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