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Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Kartal sahili ve Maltepe sahili boş kaldı.

05.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:44
Korona virüs nedeniyle İstanbul 'un sahilleri boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Kartal sahili ve Maltepe sahili boş kaldı. Vatandaşların sahillerde gezmek yerine evlerinde kaldığı gözlendi. Boş kalan sahiller havadan görüntülendi.
Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler, yapılan uyarı ve kısıtlamalar sonucunda Kartal sahili ve Maltepe sahili bu hafta sonu boş kaldı. Çoğu vatandaşın sahile gidip spor yapmak ve gezmek yerine evlerinde kaldığı görülürken, yağmurun etkisiyle sahillerin sessizliği dikkat çekti. Hem Kartal sahilinin hem de Maltepe sahilinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. Zabıta ekipleri sahilde denetimlerini sürdürürken, anons yapılarak vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.
Öte yandan boş kalan İstanbul sahilleri drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs nedeniyle İstanbul’un sahilleri boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Kartal, Genel

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Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
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