Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Kartal sahili ve Maltepe sahili boş kaldı.
05.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:46
Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler, yapılan uyarı ve kısıtlamalar sonucunda Kartal sahili ve Maltepe sahili bu hafta sonu boş kaldı. Çoğu vatandaşın sahile gidip spor yapmak ve gezmek yerine evlerinde kaldığı görülürken, yağmurun etkisiyle sahillerin sessizliği dikkat çekti. Hem Kartal sahilinin hem de Maltepe sahilinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. Zabıta ekipleri sahilde denetimlerini sürdürürken, anons yapılarak vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.
Öte yandan, boş kalan İstanbul sahilleri drone ile havadan görüntülendi.
(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)
Kaynak: İHA