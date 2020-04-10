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Korona virüs nedeniyle kapatılan iş yerinden televizyon çaldı

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan bir kafeden televizyon ünitesi çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

10.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:56
Korona virüs nedeniyle kapatılan iş yerinden televizyon çaldı
Kahramanmaraş 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan bir kafeden televizyon ünitesi çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şehirde birbirine yakın tarihlerde 3 ayrı kafeden televizyon çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Geniş kapsamlı kamera araştırması yapan polis ekipleri, olayları gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Korona virüs tedbirleri sebebiyle faaliyetine son verilen kafelerden sabaha karşı kapılarını sert cisimle açarak LCD televizyon çaldığı tespit edilen 60 yaşındaki Yusuf Y. yakalandı. Suç kaydı da olduğu tespit edilen şüpheli, kafelerden hırsızlık yaptığını itiraf etti. Şüpheliden 1 adet televizyon ele geçirilirken, çaldığı diğer iki televizyonu da sattığı yer tespit edildi.

Polis tarafından koruyucu maske takılan şüpheli, sevk edildiği Adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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