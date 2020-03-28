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Korona virüs nedeniyle Kuleli Sahili boş kaldı

Korona virüs nedeniyle Kuleli Sahili boş kaldı İstanbulluların balık tutmak için sıkça tercih ettiği yerlerden birisi olan Kuleli Sahili, korona virüse karşı önlem almak amacıyla sahillerde balık tutmanın yasaklanmasıyla boş kaldı.

28.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:19
Korona virüs nedeniyle Kuleli Sahili boş kaldı
İSTANBUL - İstanbulluların balık tutmak için sıkça tercih ettiği yerlerden birisi olan Kuleli Sahili, korona virüse karşı önlem almak amacıyla sahillerde balık tutmanın yasaklanmasıyla boş kaldı.
Dünya'da olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların çoğu gerekmedikçe evlerinden çıkmamaya başladı. Korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda sahillerde balık tutmak yasaklamıştı. İstanbulluların balık tutmak için tercih ettiği yerlerden biri olan Kuleli sahili, balık tutmak için kimse gelmeyince bu haftasonu boş kaldı.
Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "İçişleri Bakanlığımız açıklama yaptı, balık tutmak artık yasak. Normalde hep gelirlerdi balık tutmaya, adım atamazdınız. Şu an kimse yok" dedi. Korona virüs nedeniyle Kuleli Sahili boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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Korona virüs nedeniyle Kuleli Sahili boş kaldı

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