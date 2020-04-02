Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs nedeniyle kurtuluş töreninde sadece çelenk sunma yapıldı

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, korona virüs pandemisi nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.

02.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:11
Korona virüs nedeniyle kurtuluş töreninde sadece çelenk sunma yapıldı
Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, korona virüs pandemisi nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde valilik önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın dışında kimse davet edilmedi. Törende Atatürk Anıtı'na Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, valilik ve büyükşehir belediyesi çelenklerini, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ise garnizon komutanlığı çelengini sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla son buldu. - VAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Emin Bilmez, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs nedeniyle kurtuluş töreninde sadece çelenk sunma yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:02: Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller devam ediyor - Haber 15:02: "Solunum yoğun bakım ünitesi" koronavirüs hastalarına şifa oluyor - Haber 15:02: Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi - Haber 15:02: flaş - Haber 15:02: Rize'de koronavirüs tedbirleri - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler