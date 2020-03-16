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Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı

Binlerce insanın hayatını etkileyen ve pek çok ülkede görülen koronavirüs salgını, İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'ü de vurdu. İnsanların toplu taşıma kullanmaktan korkması, Mecidiyeköy metrobüs durağının boş kalmasına sebep oldu.

16.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:35
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı.

ARAÇ VE YOLCU TRAFİĞİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Tedirginlik yaşayan ve bakanlıktan yapılan uyarıları da dikkate alan vatandaşlar, toplu taşımaları da fazla kullanmamaya başladı. Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.

''GÜNLÜK SİMİT SATIŞIM 350'DEN 50'YE DÜŞTÜ''

Metrobüs durağı girişinde bulunan Simitçi Serhat Dağ, "İşlerimiz şu an kötü durumda. Koronavirüs nedeniyle insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Bu nedenle kazancımız olmuyor. Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum. Bu saatlerde çok kalabalık oluyordu. Artık insanlar simit almaya korkuyor. Buranın hiç boş olduğunu hatırlamıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz." dedi.

''BÖYLE GİDERSE MEMLEKETE DÖNECEĞİM''

Mecidiyeköy metrobüs durağında satış yapan kestaneci ise, "İşler yok, siftah yapamadık daha. Otobüsle geldim. Otobüste 4 kişi vardı. Böyle olursa memlekete döneceğiz. Ödemelerim de çok." dedi.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Mecidiyeköy, Türkiye, Güncel

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