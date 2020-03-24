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Korona virüs nedeniyle oyun konsolu kiralamaya talep arttı

Korona virüs nedeniyle oyun konsolu kiralamaya talep arttı Korona virüs nedeniyle oyun salonu geçici olarak kapatılan işletmeci çareyi konsollarını kiralamakta buldu Yeni tip korona virüs (kovid-19) önlemleri kapsamında oyun salonu ve internet kafelerin kapatılmasının ardından evde kalıp...

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:36
Korona virüs nedeniyle oyun konsolu kiralamaya talep arttı
Korona virüs nedeniyle oyun salonu geçici olarak kapatılan işletmeci çareyi konsollarını kiralamakta buldu
ADANA - Yeni tip korona virüs (kovid-19) önlemleri kapsamında oyun salonu ve internet kafelerin kapatılmasının ardından evde kalıp sıkılan Adanalılar çareyi oyun konsolu kiralamakta buldu. Oyun konsolu kiralama işi yapan Deniz Yılmaz, talebin çok olduğunu söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye 'de de önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında insanların yoğun olarak birlikte bulunduğu internet kafeler ve oyun salonları geçici süreliğine kapatıldı.
İşletmeciler ise kapalı kaldıkları sürede gelir sağlamak için oyun konsollarını kiralamakta çare buldu. Adana'da Deniz Yılmaz isimli oyun salonu işletmecisi 40 oyun konsolunu kiraya vererek hem yasağa uyup dükkanını açmıyor hem de gelir sağlıyor.
Devletin 'Evde kal' çağrısına uyan Adanalılar ise oyun konsolu kiralamaya yoğun talep gösteriyor.
"Günlük 40 ila 50 lira"
İşletmeci Deniz Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun konsolu kiralarının günlük 40 ila 50 lira arasında değiştiğini belirterek, "Şu anda korona virüsten dolayı bütün mekanlar kapatıldı. İnsanlarda evlerin de sıkıldığı için ciddi bir talep var. Bizde insanlar evlerinde sıkılmasın diye kiralama hizmeti yapıyoruz. Fiyatlar günlük 40 ila 50 lira arasında değişiyor. Yoğun bir talep var. Kimse dışarı çıkamıyor ve insanlar evde cidden sıkılıyor. Biz de elimizden geldiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. 40 cihazımızın hepsi şu anda kirada" diye konuştu.
Oyun konsolu kiralamaya gelen Barış Yıldız ise evde oyun oynayarak vakit geçirdiğini söyleyerek, "Mecburen gelip kiraladık. Evden çıkamıyoruz biz de kiralayıp evde oyun oynuyoruz. Yoksa evde zaman geçmiyor. Herkes evde kalmalı. Biz evde bile sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Herkesin bu süreçte dikkatli olması lazım. Evde sıkıldığımız için bu yola başvurduk biz de" ifadelerini kullandı. Korona virüs nedeniyle oyun konsolu kiralamaya talep arttı

Kaynak: İHA

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Korona virüs nedeniyle oyun konsolu kiralamaya talep arttı
Etiketler : Deniz Yılmaz, Türkiye, Adana, Güncel

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