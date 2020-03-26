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Korona virüs nedeniyle sahiller martılara kaldı

Korona virüs nedeniyle sahiller martılara kaldı İnsanların olmadığı sahilleri dolduran martılar havadan görüntülendi Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan İstanbullular sahilleri martılara bıraktı.

26.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:53
Korona virüs nedeniyle sahiller martılara kaldı
İnsanların olmadığı sahilleri dolduran martılar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan İstanbullular sahilleri martılara bıraktı. İnsanların olmadığı Kartal ve Maltepe sahilini dolduran martılar havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Boş kalan sahilleri ise martılar dolduruyor. Kartal ve Maltepe sahillerinin boşalmasıyla birlikte sahiller martıların uğrak mekanı oldu. Boydan boya sahilleri dolduran martılar havadan drone ile görüntülendi. Korona virüs nedeniyle sahiller martılara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Kartal, Genel

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Korona virüs nedeniyle sahiller martılara kaldı

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