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Korona virüs nedeniyle tiyatrocular oyunlarını evde gerçekleştirdiler

Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları "Dünya Tiyatrolar Günü"nü, evlerinden çektikleri sahnelerle kutladı.

27.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Korona virüs nedeniyle tiyatrocular oyunlarını evde gerçekleştirdiler
Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları "Dünya Tiyatrolar Günü"nü, evlerinden çektikleri sahnelerle kutladı. Oyuncular herkese "evde kal" çağrısında bulundu. Çekimler sırasında 'Karateci Kız' karakterini canlandıran tiyatrocunun sopasını çevirdiği sırada odasının lambasına çarpması ise komik anlar yaşanmasına sebep oldu.

Maltepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Tiyatro Haftası", bu yıl korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları da bugüne kadar sahneledikleri oyunlardan rolleri, evlerinde canlandırarak hazırladıkları video ile 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

Hayat sahnede sloganıyla bugüne kadar sahneledikleri "Güneş Kasabası Sirki", "Memurin Faslı", "Pırtlatan Bal", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "At", "Yer Altındakiler" ve "Deli" isimli oyunlardaki rollerini evlerinde oynayarak video hazırlayan tiyatro oyuncuları, bütün Türkiye'ye "evde kal" çağrısında bulundu.

"Sanat iyileştirir"

Tüm tiyatro oyuncularının ve tiyatroseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "Teker teker, hep birlikteyiz. Daima yan yanayız. Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun birbirinden yetenekli oyuncuları da Dünya Tiyatrolar Günü'nü, bu yıl evden kutluyor. Sanat iyileştirir. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Tiyatrolar Günü, Maltepe, Güncel

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