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Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek

Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek Adalet Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personellerin kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen barınma yerlerinde...

04.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:32
Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek
ARDAHAN - Adalet Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personellerin kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıklamasının ardından uygulama başladı.Bu uygulama kapsamında, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli İnfaz Koruma Memurları da kurum yönetimince izole edilmiş yurtlara yerleştirildiler.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, Ardahan Cezaevi Savcısı Selçuk Gedik, Ardahan Hakimi Erhan Karahan ve Cezaevi Kurum 1. Müdürü Hüseyin Uçar ile birlikte infaz koruma memurlarına destek olmak için yurdun önüne geldi ve onları burada alkışlayarak her zaman yanlarında olduklarını gösterdiler.
Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, camlardan dışarıya bakan İnfaz Koruma memurlarına seslenerek; "Arkadaşlar, yaptığınız fedakarlık çok büyük. Zor bir süreç biliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah yakın sürede normal çalışma sistemimize geri döneceğiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin, herhangi bir ihtiyacınız talebiniz olduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Biz her zaman yanınızdayız" dedi.
Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun da "Arkadaşlar bu fedakarlığınızı yürekten alkışlıyoruz, her daim yanınızdayız." diyerek destek verdi. Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Ardahan, 3. Sayfa

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Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek
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