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Korona virüs nöbetindeki sağlık çalışanına sürpriz doğum günü kutlaması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kızının evde hazırlamış olduğu doğum günü partisine gidemeyen sağlık çalışanına nöbet tuttuğu çadırda sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

05.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:22
Korona virüs nöbetindeki sağlık çalışanına sürpriz doğum günü kutlaması
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde kızının evde hazırlamış olduğu doğum günü partisine gidemeyen sağlık çalışanına nöbet tuttuğu çadırda sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Cizre'ye bağlı Kurumcu köyünde ilçeye giren vatandaşların sağlık kontrolü için nöbet tutan sağlık çalışanı İbrahim Bilir, 3 yaşındaki kızı Rozalin ve ailesinin evde hazırladığı doğum günü partisine katılamadı. Bunu duyan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve arkadaşları, Bilir'in nöbet tuttuğu çadıra sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Bilir yapılan sürpriz ziyaret ve kutlama dolayısıyla büyük bir moral ve sevinç yaşadı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, Çin'in Wuhan kentinden başlayarak bütün dünyada hayatı durma noktasına getiren korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının canları pahasına mücadele ettiğini ve insanların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ucaş, "Biz de bizim için görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda ilçeden 15 kilometre uzakta korona virüs nöbetinde bulunan sağlık çalışanlarını hem ziyaret etmek hem de bugün doğum günü olan ve kızının evde hazırlamış olduğu doğum günü partisine katılamadığı üzüntü yaşayan meslektaşımız İbrahim Bilir'e moral vermek için buraya geldik ve kendisinin doğum gününü kutladık. Bu vesile ile ilçemizde ve tüm dünyada görev yapan bütün sağlık çalışanlarına vermiş oldukları bu özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve meslektaşlarının hazırlamış olduğu sürpriz parti karşısında duygusal anlar yaşayan Bilir, 3 yaşındaki kızı Rozalin'in annesi ile birlikte doğum günü kutlaması hazırlığı yaptığını söyledi. Bilir, "Ancak ben ilçe dışında görevde olduğum için kızımın hazırlamış olduğu partiye katılamayacağım için üzülmüştüm. Fakat nöbet tuttuğum yerde hazırlanan sürpriz kutlama partisi benim için büyük bir moral oldu. Bu anlamda bu partinin düzenlenmesinde emeği olan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Korona virüs nöbetindeki sağlık çalışanına sürpriz doğum günü kutlaması - Haberler

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