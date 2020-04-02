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Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü Korona virüs önlemleri kapsamında Diyarbakır'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı Yasaktan habersiz bir şekilde 27 sahabenin bulunduğu Hz Süleyman Camisi ile mezarlıklara giden vatandaşlar içeri alınmadı Diyarbakır...

02.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:44
Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü
Korona virüs önlemleri kapsamında Diyarbakır 'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Yasaktan habersiz bir şekilde 27 sahabenin bulunduğu Hz Süleyman Camisi ile mezarlıklara giden vatandaşlar içeri alınmadı
DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda başta Sur ilçesinde bulunan 27 sahabenin bulunduğu türbe ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Yasaktan haber olan vatandaşlar, ziyaret için geldikleri mezarlıklara alınmadı.
Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda valilikçe il genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uymayarak halk sağlığını riske eden, başta vatandaşların yoğun ziyaret ettiği Hz. Süleyman Cami'sinde bulunan 27 sahabe türbesi olmak üzere, türbe ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı.
Yasaktan habersiz olup Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığında ziyarette bulunan vatandaşlar, mezarlık ziyaretinde güvenlik personeli tarafından bilgilendirilerek geri gönderildi. Kimi vatandaşlar mezarlık dışında dua okuyup ayrılırken, kimisi duvarlardan atlayıp içeri girmeye çalıştı. Polis ekipleri mezarlığa giren vatandaşları bilgilendirerek dışarı çıkardı.
"Haberim olsaydı gelmezdim"
Vefat eden kızının mezarında dua okumak için geldiğini kaydeden Aysel Ataklı, yasaktan haberinin olmadığını kaydetti. Ataklı, "Haberim olsaydı gelmezdim. Şimdi burada öğrendim şok oldum. 7 yıldır her gün geliyordum, ziyaret ediyorum. Fatiha okuyorum, Yasin okutturup eve gidiyorum. O kadar buraya geldim ziyaret etseydim iyi olacaktı ama yasaklanmış" dedi.
Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Ahmet Uyanık ise mezarlık ziyaretinin yasaklandığından haberlerinin olmadığını ifade ederek dışarıdan dua okuyup bölgeden ayrıldı.
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Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Genel

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Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü
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