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Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu

Dünya ekonomisini yaralayan ve Türkiye'de de sıkıntılara yol açan korona virüs, oto lastik sektörünü de olumsuz etkiledi.

16.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:05
Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu
Dünya ekonomisini yaralayan ve Türkiye 'de de sıkıntılara yol açan korona virüs, oto lastik sektörünü de olumsuz etkiledi.

Ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının bitiş tarihi 1 Nisan olmasına rağmen, vatandaşlar dışarı çıkmadığından hala kış lastiklerini değiştiremedi. Kış lastiklerini çıkarmak isteyen sürücüler ise oto lastikçilerin yolunu tutuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması dünya ekonomisini ve birçok sektörü derinden etkiledi. Ülke genelinde birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalırken, kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araç sürücüleri de Nisan ayının ilk haftasında oto lastikçilere uğramadı.

"Virüsten dolayı fazla yoğunluk yok"

Oto lastik ustası Bekir Ekici,korona virüs sonrası iş yoğunluğuyla ilgili, "Oto lastik sektöründe çalışıyorum. Nisan ayı nedeniyle kar lastiklerini söküp düz lastikleri takıyoruz. Yoğunluk geçen yıllara göre yok diyebilirim. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkmayıp, hala kış lastiklerini kullananlar var. Normal şartlarda 1 Nisan'dan sonra kış lastikleri çıkartılırdı. Korona virüs nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmayınca vatandaşlarımız lastiklerini değiştirmeden devam ediyor. Kış lastiğini çıkarmak isteyenler geliyor ve çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekici, "4 kar lastiği çıkar tak fiyat olarak 60 TL alıyoruz. Zam yapmadık. Kırsal bölge olduğumuz için vatandaşlarımız uygun fiyatta yapıyoruz. Virüs nedeniyle her şey zam geldiği şu günlerde biz iş yerimizde zam yapmıyoruz vatandaşlarımıza hizmet olsun yeter" dedi.

Otomobilindeki kış lastiklerini çıkarmak için gelen müşteri Ali Şahin de, "Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde oto lastik ustası Bekir Ekici ustanın yanına geliyoruz. Kış lastiklerimiz değiştiriyoruz. Yaz uygulamasına geçiyoruz. Korona virüsten korunmak için bu yıl kış lastiğini değiştirmeyi geciktirdim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Nisan, Türkiye, Güncel
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