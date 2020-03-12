Korona virüs paylaşımı yapan şüpheli hakkında soruşturma
Antalya'da korku ve panik çıkarmak amacıyla yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında savcılık ve emniyet tarafından çalışma başlatıldı.
12.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:05
Antalya 'da korku ve panik çıkarmak amacıyla yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında savcılık ve emniyet tarafından çalışma başlatıldı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik çıkarmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme ve soruşturma işlemleri başlatıldı. Şüphelinin kimliğinin tespiti konusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verildi. - ANTALYA
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik çıkarmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme ve soruşturma işlemleri başlatıldı. Şüphelinin kimliğinin tespiti konusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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