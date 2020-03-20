Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı - Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, koronavirüs salgınının bal satışlarını yüzde 40 artırdığını belirterek, dernek üyeleri olarak arı ürünlerinin fiyatlarını artırmama kararı aldıklarını söyledi.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:16

Yaptığı basın toplantısında küresel çapta endişe oluşturan yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle vatandaşların arı ürünlerine talebinde yüzde 40 oranında artış yaşandığını söyleyen Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, dernek olarak aldıkları karar doğrultusunda fiyatlarda artış yerine kampanya başlattıklarını kaydetti. Türkiye'nin en büyük 14 arı ürünleri paketleyicisinin bir araya geldiği kuruluş olarak koronavirüsle mücadeleye destek olmak üzere fiyatlarda artış yerine indirime gittiklerini dile getiren Yıldız, panik havasından faydalanmak isteyen fırsatçıların bazı ürünlerde aşırı fiyat artışı yaptıklarını hatırlattı. Yıldız, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak diğer ülkelere de yayılan ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsün hijyen ürünleri ile gıda ürünlerine olan taleplerde artışlar yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

"TÜM VATANDAŞLARA YETECEK MİKTARDA BULUNMAKTADIR"

Bazı ürünlerde yaşanan astronomik artışların hem ahlaki hem de ticari değerlerle bağdaşmadığının altını çizen Yıldız, şunları söyledi:

"Yaşanan paniklerin de etkisiyle olsa gerek ki arı ürünlerine olan talepte yüzde 40 oranında bir artış yaşanmaktadır. Özellikle de sıvı bal ve polene olan ilgi çok daha fazla artış gösterdi. Her zaman olduğu gibi bizler devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu olağanüstü durumda bizler de elimizden geldiğince bu sürece destek olmak zorundayız. Bu nedenle dernek üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucunda fiyat artışına gitmeme kararı aldık. Hatta isteyen üyelerimiz kampanya yaparak fiyat indirimine gidebilecek. Ülkemizde yıllık tüketim miktarı bellidir. Onun üzerine çıkacağını tahmin etmiyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, arı ürünleri tüm vatandaşlarımıza yetecek miktarda bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın fazladan alıp depolamasına gerek olmadığını düşünüyoruz."

Üretim tesislerinde koronavirüse karşı tüm tedbirlerini aldıklarını kaydeden Yıldız, sevkiyatların aksamaması için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Etiketler : Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Ekonomi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Ekonomi
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Ekonomi
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Ekonomi
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Ekonomi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Ekonomi
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Alaplı'ya 14 Milyon lira Fındık destek parası - Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası duyurusu Açıklaması - Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın zirvesinde - Ekonomi Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira - Ekonomi Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi - Ekonomi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak - Ekonomi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı - Ekonomi Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak - Ekonomi
Loading