Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Korona virüs salgını, İskilip turşusuna talebi artırdı - Ekonomi

Korona virüs salgını, İskilip turşusuna talebi artırdı

Çorum'un İskilip ilçesinde Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı.

23.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:20
Korona virüs salgını, İskilip turşusuna talebi artırdı
Çorum 'un İskilip ilçesinde Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından uzmanların sirkeli, tuzlu su ile gargara yapılması ve turşu tüketmelerinin boğaz kısmına yerleşen virüsün akciğerlere ulaşmasını engelleyerek mideye indirdiği ve mide asitinin virüsü yok ettiği yönündeki tavsiyelerinin ardından ev yapımı sirke ve kaya kuzundan üretimi yapılan İskilip turşusuna vatandaşlar rağbet göstermeye başladı.

İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Suna Kambur, son günlerde gündeme gelen Korona virüs dolayısıyla İskilip turşusuna talebin yoğun olduğunu fakat gelen taleplere cevap verdiklerini dile getirdi. Turşu ve sirkenin virüs salgınına iyi geldiğinin söylendiğini dile getiren Kambur, tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün artık hayatımızdan çıkması için temennide bulundu.

Doktorların dezenfekte için sirkenin iyi olduğunu söylediklerini hatırlatan Kambur, "Medyada sirkenin virüse karşı iyi geldiği yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşların İskilip turşusuna karşı ilgisini artırdı. İskilip turşusu saf sirke ve kaya tuzundan yapıldığı için içerisinde hiçbir katkı maddesi de bulunmuyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : İskilip, Çorum, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 5 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 5 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor Ekonomi
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor
Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ekonomi
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak - Ekonomi Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesine 230 ton çamaşır suyu bağış! - Ekonomi İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Karanfil üreticisi, koronavirüse rağmen ihracattan ümitli - Ekonomi ECB/Giundos: Avrupa durgunluğa girecek, ama geçici olacak - Ekonomi Kılıçdaroğlu: Bu salgını hep birlikte yeneceğiz - Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! - Ekonomi Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır - Ekonomi
Loading