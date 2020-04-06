Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs salgını Polonya hükümetinde istifa getirdi

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Govin, ülkede 10 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine hükümetteki görevlerinden istifa etti.

06.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:42
Korona virüs salgını Polonya hükümetinde istifa getirdi
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Govin, ülkede 10 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine hükümetteki görevlerinden istifa etti.

Korona virüs salgını Polonya'daki koalisyon hükümetinde istifa getirdi. Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Govin, ülkede 10 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine hükümetteki görevlerinden istifa etti. Birleşik Sağ Koalisyon'un (Zjednoczona Prawica) iktidarda olduğu ülkede koalisyonun küçük ortağı Porozumienie (Uzlaşma) partisinin lideri olan Jaroslaw Gowin istifa kararının ardından Polonya'nın stabil bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirterek partisinin koalisyonun bileşeni olarak kalmaya devam edeceğini aktardı.

Salgının düzeyi önümüzdeki haftalarda daha da artacak

Korona virüs nedeniyle seçimlerin ertelenmesini isteyen Gowin, ilk olarak anayasada değişiklik yaparak mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın görev süresinin 2022'ye kadar uzatılmasını teklif etmişti. Ancak söz konusu öneri iktidarın ana bileşeni PİS'den ve muhalefet partilerinden de destek görmedi. Salgının etkilerinin önümüzdeki haftalarda en üst düzeye çıkması beklenen ülkede PiS hariç tüm partiler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulunurken, PiS lideri Jaroslaw Kaczynski ise partisinin kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde seçmenlerin mektupla oy kullanmaları seçeneğini değerlendirmeye aldı. Sandığa gitmek yerine mektupla oy kullanılmasının salgının yayılmasını engellemeyeceğini, kullanılan oyların sayımı, tasnifi için yine binlerce kişinin görev yapması gerekeceğini ifade eden Jaroslaw Gowin, bu kez seçimlerin 3 ay süreyle ertelenmesini önerdi. Bu önerisi de PiS tarafından kabul görmeyen Gowin, bunun üzerine kabinedeki Başbakan Yardımcılığı ve Yüksek Öğrenim, Bilim Bakanı görevlerinden istifa etti. Gowin, Porozumienie partisi olarak koalisyonda kalmaya devam edeceklerini belirtirken yerine ise halen Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Jadwiga Emilewicz'i önerdi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polonya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs salgını Polonya hükümetinde istifa getirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Bakan Çavuşoğlu AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 15:37: Develi Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haber 15:37: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 15:36: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Haber 15:36: Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydı - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber