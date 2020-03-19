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Korona virüs salgını tehlikesiyle Esenyurt'ta AVM kapandı

Korona virüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemlere devam edilirken Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezi (AVM) market ve eczane dışındaki tüm mağazalarını kapatarak çalışanları tahliye etti.

19.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:40
Korona virüs salgını tehlikesiyle Esenyurt'ta AVM kapandı
Korona virüs vakalarının Türkiye 'de görülmesinin ardından alınan önlemlere devam edilirken Esenyurt 'ta bulunan bir Alışveriş Merkezi (AVM) market ve eczane dışındaki tüm mağazalarını kapatarak çalışanları tahliye etti.
AVM yönetiminden yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt, Türkiye, Güncel

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