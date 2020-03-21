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Korona virüs salgınına online antrenman önlemi

Korona virüs salgını nedeniyle bütün spor aktiviteleri iptal edilip, spor salonları kapatılınca Gaziantepli bir kick boks antrenörü ile sporcusu antrenmanlarını online olarak yaptı.

21.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:41
Korona virüs salgınına online antrenman önlemi
Korona virüs salgını nedeniyle bütün spor aktiviteleri iptal edilip, spor salonları kapatılınca Gaziantepli bir kick boks antrenörü ile sporcusu antrenmanlarını online olarak yaptı.

Türkiye 'de etkisini göstermeye başlayan korona virüs salgını hayatın akışında köklü değişikliklere neden oldu. Salgın nedeniyle yetkililerin bütün spor aktivitelerini iptal edip vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapması Gaziantepli bir kick boks antrenörü ile sporcusunu farklı bir arayışa itti. Salgının ne kadar süreceğinin belli olmaması nedeniyle çalışmalarından geri kalmak istemeyen kick boks antrenörü İbrahim Kaya ile sporcusu Emre Yapar, antrenmanlarını sanal ortamda online olarak yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı. 'Evde kal' çağrısına uyarak sporcusu Emre Yapar'ı görüntülü arayan antrenör İbrahim Kaya, direktiflerini sanal ortamdan verdi, hem antrenmanlara aksamadı hem de sporda farklı inovasyon ortaya çıktı.

"Evde kalıp online antrenman yaptık"

Yaşana durum nedeniyle çalışmaların aksamaması için online antrenman yaptıklarını söyleyen 24 yaşındaki antrenör İbrahim Kaya, "Korona virüs salgını nedeniyle bütün spor salonları kapalı. Yetkililer de evde kal çağrısında bulunduğu için biz de evden antrenman yapmak istedik. Bu antrenmanı süreç belli olmadığı için sporcumuz geri kalmasın diye online olarak yapıyoruz. Sporcumuz görüntülü arayarak direktifler veriyorum, kendisi de karşısında ben varmışım gibi bu direktifleri yerine getiriyor. Sporcum da başarılı bir sporcu olduğu için onun geri kalmak istemedik ve böyle bir olaya imza attık" dedi.

"Online eğitim varsa online antrenman da vardır"

Kick boks sporunda Avrupa ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü ve Güneydoğu bölge birinciliği gibi başarıları bulunan sporcu Emre Yapar ise, "Korona virüsü nedeniyle yetkililer evden çıkmamamız gerektiğini söylüyor. Zaten çalışmalarımızı yaptığımız spor salonları da kapalı. Bu nedenle hocamız antrenmanlarımız aksamasın diye online antrenman fikri sundu ve böyle bir şey yaptık. Bu sayede salgın yayılmasın diye evden çıkmayarak hem yetkililerin kararına uyuyoruz hem de online antrenman ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nasıl eğitimler online olarak verilebiliyorsa biz de antrenmanları online olarak yapabileceğimiz gösterdik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Kaya, Türkiye, Spor

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