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Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı

Fatih'te yeni tip korona virüs salgınını hiçe sayarak bir arada kumar oynayan 16 kişi yakalandı.

05.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:06
Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı
Fatih 'te yeni tip korona virüs salgınını hiçe sayarak bir arada kumar oynayan 16 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih Balat'ta bulunan bir kahvehaneye gitti. Polis, kahvehanede kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine mekan sahibi İsmail R.E.'yi gözaltına alarak, TCK'nın 195. maddesi (Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık) ve TCK'nın 228. (Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama) maddesi uyarınca gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için emniyete götürdü. Kahvehanede kumar oynayan 15 şahıs hakkında da 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, 3. Sayfa
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