Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Korona virüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi'nden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerini arayıp, herhangi bir ihtiyaçlarını olup olamadığını sordu.

10.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:23
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi'nden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerini arayıp, herhangi bir ihtiyaçlarını olup olamadığını sordu.

Korona virüs Covid-19 tedbirleri çerçevesinde dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi üzerinden arayan Başkan Işık, telefon görüşmesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Işık, onlardan ihtiyaç halinde Çözüm Masası'nı aramalarını istedi.

Görüşmede hemşehrilerinden dışarıya çıkmamalarını da rica eden Işık, bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Alim Işık, Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››'Korona virüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 13:14: 78 yaşındaki yaşlı adamı, 'banka memuruyum' yalanıyla dolandırdılar - Haber 13:14: Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi - Haber 13:14: İzmit Belediyesi maske üretim atölyesine dönüştü - Haber 13:13: Büyükşehir'in dezenfektan ordusu Mudanya'da - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler