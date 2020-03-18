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Korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplara soruşturma

Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

18.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:47
Korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplara soruşturma
Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa

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