Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi.
12.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:51
Korona virüs salgını Devler Ligi'ne vurdu. Manchester City ile Real Madrid arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.
Öte yandan Juventus-Lyon maçı da Juvenstuslu bir oyuncuda virüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımın karantinaya alınması nedeniyleertelendi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli! Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City, Real Madrid, Spor
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