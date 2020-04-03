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Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:35
Korona virüs sebebiyle Sancaktepe 'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu
İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi. Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi.
Korona virüs nedeniyle ülke genelinde kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı, kısıtlamalar getirildi. Bu durum sanatçıların mağduriyetine vatandaşın ise kültür sanat faaliyetlerinden mahrumiyetine sebep oldu. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi.
Bu kapsamda Sancaktepe Belediyesi düzenlediği kültür sanat etkinliklerini YouTube başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak sanatseverlere ulaştırıyor.'Evde kal,sanatsız kalma' sloganıyla her hafta düzenlenen etkinlikler kapsamında son olarak Tasavvuf Müziğinin güçlü isimlerinden Mustafa Demirci canlı performansı ile tasavvuf müziği severlerin evlerine konuk oldu.Canlı yayın üzerinden katılımın yoğun olduğu programda Demirci ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden gelen istekleri de seslendirerek müzik severlere keyifli anlar yaşattı.
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Korona virüs sebebiyle Sancaktepe’de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, Yerel

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Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu
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