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Korona virüs sebebiyle tabela asarak mahalleye yabancıların girmesini yasakladılar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bağlı Koru Mahallesi halkı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mahalleye misafir girişini yasakladı.

03.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:52
Korona virüs sebebiyle tabela asarak mahalleye yabancıların girmesini yasakladılar
Sakarya 'nın Geyve ilçesinde bağlı Koru Mahallesi halkı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mahalleye misafir girişini yasakladı. Mahallenin giriş kısmına, "Virüs nedeniyle köyümüze yabancıların girmesi yasaktır" yazılı tabela asıldı.

Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler her geçen gün artıyor. Geyve ilçesi Koru Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla korona virüsüne karşı aldıkları tedbirler kapsamında, virüs sebebiyle mahalle girişine tabela asarak yabancıların köye girmelerinin yasak olduğunu duyurdu. Mahalle Muhtarı Şuayip Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu'nun 'Evde kal, sosyal mesafeyi koru, hijyene dikkat et, hayat eve sığar' çağrısına uyarak, salgından kendilerini korumak amaçlı böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Vatandaş tarafından mahalle girişine yerleştirilen uyarı tabelasında, "Virüs nedeniyle köyümüze yabancıların girmesi yasaktır" ifadelerine yer verildi.

Kendilerini virüse karşı korumak için kendilerince bu tedbiri aldıklarını belirten Koru Mahallesi Muhtarı Şuayip Özkan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bilim Kurulu'nun 'Evde kal, Sosyal mesafeyi koru, Hijyene dikkat et, Hayat eve sığar' çağrısına uyarak salgından dolayı uyarı tabelasını mahalle girişine yerleştirdik. Yetkililerin aldığı önlemlere uymaya çalışıyoruz ve biz de kendimizce böyle bir tedbir aldık. Virüsün tehlikeli olduğunun farkındayız ve bütün insanların da tedbirlerini alarak daha duyarlı olmasını istiyoruz. Salgın riski ortadan kalkana kadar uygulamamız sürecek, İnşallah bu aldığımız nedeniyle diğer vatandaşlara da örnek olabiliriz" dedi. - SAKARYA
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Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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